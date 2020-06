FP sieht Angst vor Islamisierung

Wie bestellt wirken die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema " Islamisierung in Oberösterreich", die die FPÖ am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach begrüßen 68 Prozent der Oberösterreicher eine stärkere Überwachung von Moscheen und Gebetshäusern, ebenfalls zwei Drittel halten die "zunehmende Islamisierung" für eine realistische Bedrohung. Genau so viele bezeichnen die Integration von muslimischen Zuwanderern in Oberösterreich als nicht gelungen.

Der Haken? Das Institut OGM startete die Umfrage unter 731 repräsentativ ausgewählten oberösterreichischen Wahlberechtigten ausgerechnet in der Woche nach den Terroranschlägen auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" vom 7. Jänner.

"Die Ereignisse in Paris haben die Umfrage sicher beeinflusst", räumt FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner gegenüber dem KURIER ein. "Dennoch halte ich die Ergebnisse in ihrer Tendenz für valide. Sie untermauern die große Sorge der Bevölkerung vor der Islamisierung." Die FPÖ habe die Untersuchung übrigens bereits im Dezember und damit vor den Anschlägen in Auftrag gegeben.