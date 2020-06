FP-Landesrat drückt Deutsch als Kriterium für Wohnung durch

Kritik. Wer in Oberösterreich eine geförderte Genossenschaftswohnung beziehen möchte, muss ab sofort Deutschkenntnisse nachweisen können. "In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass mangelnde Deutschkenntnisse häufig Grund für Konflikte in der Nachbarschaft darstellen", meint Wohnbaulandesrat Manfred Haimbuchner. Der FPÖ-Politiker hat die Bestimmung am Montag offiziell verlautbart, sie betrifft nur Erstbezüge. Zuvor hatten die gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften in Oberösterreich ihre Vergaberichtlinien erweitert – nicht ohne politischen Druck, wie man hört.

Als Nachweis für die Deutschkenntnisse genügt Wohnungswerbern das Zeugnis der Integrationsvereinbarung oder es lässt sich feststellen, dass eine dauerhaft im Haushalt lebende Person Deutsch spricht.