Direktzug nach Wien ist Konkurrenz

Die am Montag bekannt gegebene Entscheidung der Austrian Airlines ( AUA), ab April vier von fünf täglichen Flügen der Ultra-Kurzstrecke Linz– Wien zu streichen, hat – wie berichtet – bei der Politspitze in Oberösterreich heftige Reaktionen ausgelöst.

Gelassen reagiert man hingegen beim größten Industrieunternehmen des Landes, der voestalpine. "Die Gründe der AUA sind nachvollziehbar. Wir haben auch bisher schon Alternativen zum Flugzeug verwendet. Durch das neue Angebot der Bahn kommt man in annehmbarer Zeit von Linz nach Wien", betont Konzernsprecher Peter Felsbach.

Laut AUA soll nur noch der Morgenflug Linz– Wien (täglich außer Sonntag) und der Abendflug Wien– Linz (täglich außer Samstag) angeboten werden. Das Unternehmen begründet das mit jährlichen Verlusten auf der Strecke in Höhe eines signifikanten einstelligen Millionenbetrags. Als Alternative zum Flug verweist man auf die neue Direktverbindung der ÖBB zum Flughafen Wien. In Summe würden pro Tag sieben Züge von Linz nach Wien-Schwechat und acht in die Gegenrichtung verkehren. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug ICE ist der Wiener Flughafen in 1:47 Stunden erreichbar. Im Vergleich dauert die Autofahrt im günstigsten Fall rund zwei Stunden. Mit dem Flugzeug erreicht man Wien in 45 Minuten, allerdings müssen noch die Anreisezeit zum Airport (20 Minuten) sowie die Wartezeit bis zum Abflug eingerechnet werden. Nach Auskunft von Reisebüros bevorzugen Urlauber durch die ÖBB-Direktverbindung zum Wiener Flughafen nun den Zug.