„Wurden mit Liebe und Unterstützung empfangen“

Sie leben in Privatunterkünften, in Wohngemeinschaften, in offiziellen Unterbringungen diverser Organisationen. Wie geht es jenen Menschen, die ihre Familienmitglieder, Besitztümer und ihre Heimat zurücklassen mussten, um vor Bomben und Soldaten zu fliehen?

Als am 24. Februar russische Truppen in der Ukraine einmarschierten, bedeutete das das Ende von Frieden und Sicherheit für die Menschen in der Ukraine. Vor allem Mütter mit ihren Kindern, flohen so rasch wie möglich ins Ausland. Viele Männer blieben zurück, um zu kämpfen.

Jene, die nun hier in Österreich gestrandet sind, versuchen, abseits aller Formalitäten, Alltag zu leben – immer in Sorge um jene, die noch in der Heimat sind. Ein Besuch bei zwei Familien.