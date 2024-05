Florian Sedmak: Ein Bach-Jünger als Bruckner-Autor

Ein gewisse Distanz zur Sache, in diesem Fall zu Anton Bruckner , sei gar nicht schlecht. Sagt einer, der soeben ein sehr unterhaltsames, informatives, wunderschön gestaltetes und leicht lesbares Brucknerbuch veröffentlicht hat. Florian Sedmak ist Bach-Jünger. Dass er trotzdem über Bruckner schreiben kann und mag, steht dazu in keinem Widerspruch.

„Dickschädels Reisen“ (Verlag Anton Pustet) ist ein witziger Roadtrip zu all jenen 37 Orten, an denen Bruckner in Oberösterreich mehr oder weniger präsent war. Bruckner-Experte Norbert Trawöger, der selbst ein Buch zur Thematik geschrieben hat („Bruckner! Journal einer Leidenschaft“, Residenz Verlag), war in den Prozess eingebunden.