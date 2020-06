Fischer zogen Pensionisten aus der Steyr

Ein 73-jähriger Mann wäre am Donnerstag beinahe in der Steyr bei Sierning ertrunken. Sein Glück: Zwei Fischer sahen den hilflos in der Strömung treibenden Pensionisten und reagierten prompt.

„Ich habe geschrien, was los ist. Er hat nur gestöhnt“, erzählt einer der Retter, der 55-jährige Günther Rogner aus Pucking. Rogner rannte über die Brücke ans andere Ufer und hielt den Pensionisten im reißenden Wasser fest, während der 72-jährige Fritz Carhaun aus Traun den Notruf wählte.

Kurze Zeit später kam Rogner ein Polizist zu Hilfe. Gemeinsam zogen sie den Pensionisten aus Sierning aus dem Wasser. Sie konnten ihn aber nicht alleine über die steile Böschung hinauftragen. Sie leisteten Erste Hilfe, bis die Rettung und die Feuerwehr eintrafen.

„Er war ganz steif und hatte Schaum vor dem Mund. Aber er war ansprechbar“, sagt Rogner. Der Pensionist wurde in das Landeskrankenhaus Steyr eingeliefert. Warum der Mann in den Fluss gestürzt war, war am Freitag noch ungeklärt.