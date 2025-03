Firma aus OÖ macht dickes Geschäft mit der Abnehmspritze

Dann geht es mit dem Geschäftsführer der Zauner Group und seinem Projektleiter vor Ort auf die Baustelle in der Nähe der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Der Auftrag des Anlagenbauers aus Wallern in Oberösterreich: Die „Medienversorgung“ eines Großprojektes für die Herstellung von Medikamenten. Genauer gesagt: Für die „Abnehmspritze“ von Novo Nordisk.

Umstrittenes Medikament

Diese " Abnehmspritze “ ist zurzeit in aller Munde. Und sie ist umstritten. Denn die Wirksamkeit einer medikamentösen Therapie zur Gewichtsreduktion variiert stark. „Es gibt gute Responder, aber auch Non-Responder“, erklärte Florian Kiefer von der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel an der MedUni Wien, zuletzt Anfang des Jahres im KURIER-Gesundheitstalk.

200 bis 500 Euro pro Monat

In Österreich müssen die meisten Patienten die Therapie mit Abnehmmedikamenten selbst zahlen – zu rechnen ist mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro pro Monat. Eine Ausnahme gibt es für Jugendliche ab 12 Jahren in speziellen Programmen und für Patienten, die sich auf die sich auf eine Operation zur Gewichtsreduktion – etwa Magenverkleinerungen – vorbereiten.

Wenn das Gewicht fällt, steigt der Umsatz

Der Umsatz des Diabetes-Medikaments Ozempic stieg um gut ein Viertel auf rund 16 Milliarden Euro.



Und die Nachfrage steigt, deshalb baut Fujifilm Diosynth Biothechnologies in der Nähe von Kopenhagen für Medikamentenhersteller große Anlagen. Sehr große Anlagen.

130 Millionen Euro ist der Auftrag schwer, den die Zauner Group derzeit in Kopenhagen ausführt. Es ist der zweite in dieser Größenordung für die Spezialisten aus Oberösterreich.

Komplexe Logistik

Die „Medienversorgung“ sicherstellen heißt: In Oberösterreich gefertigte Stahlrohre, im aktuellen Projekt rund 30 Kilometer auf mehreren Ebenen und in unterschiedlichen Stärken, müssen zeitgerecht und präzise in der Anlage eingebaut werden. Über diese Rohrleitungen werden Wasserdampf, Kühlwasser und ähnliches durch die Anlage transportiert.



Was einfach klingt, ist eine hochkomplexe und logistisch herausfordernde Aufgabe, wie Krexhammer und Beck bei einem der seltenen Rundgänge durch die mit zahlreichen Sicherheitsschleusen gesicherte Baustelle erläutern.