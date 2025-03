Gemma, Oberösterreich! Mehr Bewegung und Sport in den Alltag einbauen

"Diese Empfehlungen im Alltag umzusetzen, fällt oft schwer", weiß OÖs Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP. "Die allermeisten Leute sagen, dass Sport wichtig ist. Dann müssen Taten folgen. Da dürfen wir uns alle selbstkritisch in den Spiegel schauen."

Ein Minimum von 60 Minuten körperlicher Aktivität pro Tag für Kinder und Jugendliche , für alle im Kindergarten werden in den Bewegungsempfehlungen vom Fonds Gesundes Österreich sogar drei Stunden kalkuliert.

Um Oberösterreich in Bewegung und nach draußen zu bringen, haben sich Sport- und Gesundheitsressort sowie die Bildungsdirektion zusammengetan und rufen erstmals zum "bewegten Wochenende" auf. Von 25. bis 27. April sollen möglichst viele Menschen zum Mitmachen motiviert werden.

In Schulen und Kindergärten

Das beginnt in allen Schulen und Kindergärten: Dort sollen am Freitag, 25.4., Sport und Bewegung den wichtigsten Schwerpunkt haben. Am Nachmittag sind Vereine und Gemeinden aufgefordert, sich von ihrer sportlichen Seite zu präsentieren. Und der 27.4., der Sonntag, soll mit Aktionen, Gemeindewandertagen, Laufveranstaltungen und vielen anderen Angeboten zum "Tag der Bewegung" werden.

"Es geht um ein Miteinander, ums Dabeisein", sagt Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander, ÖVP. Die Menschen sollen sehen, wie einfach sich Bewegung in den Alltag integrieren lasse.