Feuerwehr rettete Pferd aus der Traun

Einen zweijährigen Vollblutaraber hat die Feuerwehr in Wels Samstagfrüh aus der Traun retten müssen. Das Pferd war beim Verladen auf einen Anhänger am Messegelände durchgegangen und sprang in den Fluss. Sofort wurde es von der starken Strömung abgetrieben. Nach zwei Kilometern stromabwärts konnten die 32 eingesetzten Feuerwehrleute den Hengst ans Ufer bringen, so die Polizei-Pressestelle.

Der Feuerwehr Wels gelang es, das Pferds mittels Leine an einem Boot zu sichern. Beim Traun-Delta im Bereich des Gewerbegebietes Thalheim wurde der Vollblutaraber ans Land gezogen. Die Helfer brachten ihn zur ärztlichen Versorgung in die Tierklinik.