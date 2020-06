Feuerwehr: 16-jähriger Kamerad legte sechs Brände

Die Polizei hat einen 16-jährigen Feuerwehrmann ausgeforscht, der in Kirchdorf an der Krems in drei Wochen sechs Brände gelegt haben soll. Die Serie fing am 16. April an, als ein Altpapiercontainer bei der Hauptschule in Flammen stand. Fünf Tage später mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken, als das Schutznetz eines Baustellengerüsts und ein weiterer Papiercontainer Feuer fingen. Kurz darauf heulten bei drei Bränden in Müllbehältern erneut die Sirenen der Feuerwehrautos.

Der 16-jährige Beschäftigungslose aus Inzersdorf war bei allen Einsätzen der Kirchdorfer Florianijünger dabei. Der mutmaßliche Täter geriet unter Verdacht, das Feuer gelegt zu haben, weil er sich als Brandentdecker und beim Löschen besonders hervorgetan hatte. Bei der Vernehmung gestand der Bursch seine Taten. Als Motiv gab der Jugendliche den Beamten zu Protokoll, dass er bei den Löscharbeiten mit dabei sein wollte.