Festnahme nach Drohung auf Möbelhaus-Parkplatz in OÖ

Ein 52-Jähriger und ein 29-Jähriger sind Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Haid (Bezirk Linz-Land) offenbar so heftig aneinandergeraten, dass der Ältere den Jüngeren mit einem Messer bedroht haben soll. Es ging um eine Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr. Der 29-Jährige fuhr daraufhin ein Stück weiter und rief die Polizei, wie diese am Donnerstag berichtete.

Auch der 52-Jährige war mit seiner Gattin im Pkw davongefahren, hatte jedoch sein Auto in einer anderen Lücke am selben Parkplatz wieder abgestellt. Anhand eines Fotos, das der 29-Jährige gemacht hatte, wurde der Mann identifiziert. Als er zu seinem Wagen zurückkam, wurde er festgenommen. Das von dem 29-Jährigen wahrgenommene Messer konnte jedoch weder im Auto noch bei der Personendurchsuchung gefunden werden. Der 52-Jährige wird angezeigt.