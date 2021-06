Von regional bis international  beim Festival der Regionen

Von 25. Juni bis 4. Juli ist es wieder soweit – heuer im oberösterreichischen Teil des historischen Salzkammergutes, in Bad Ischl, Bad Goisern, Hallstatt und Obertraun. Das Festival der Regionen ist eines der bedeutendsten Festivals für zeitgenössische Kunst und Kultur in Österreich. Seit 1993 findet es alle zwei Jahre außerhalb der städtischen Ballungsräume und kulturellen Zentren in Oberösterreich statt.

Mit seinem Ansatz, soziale Themen und alltägliche Lebenswelten mit zeitgenössischer Kunst zu bearbeiten, zielt das Festival auf den Dialog zwischen der Bevölkerung vor Ort sowie lokalen, regionalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern ab.

Klassik, Volksmusik, Konzerte, Bildende Kunst, Tanz, Theater und Installationen – alles steht 2021 unter dem Festivalthema „Unter Tag/Underground“. Die Spielorte befinden sich großteils draußen, in Parks, Gärten, auf Freiflächen oder Almen.

www.fdr.at