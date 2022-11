Keine Angst vor dem F-Wort

Stefanie Christina Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ

Feminismus ist für mich ein breit gefächerter Begriff, den wohl jede Frau für sich anders definiert. Für mich bedeutet er, mir als Frau das Leben bewusst gestalten zu können – angefangen bei der Schulausbildung über Familienplanung und Finanzen bis hin zur Pension. Er bedeutet, sich von alten Rollenbildern zu lösen.

Viel erreicht

Wenn ich in andere Länder blicke, haben wir Frauen in Österreich viel erreicht. Um so weit zu kommen, mussten Generationen von Frauen hart kämpfen. Ich sehe auch die Finanzbildung als wichtigen Teil eines unabhängigen, finanziell gesunden Lebens einer jeden Frau. Seit meiner Kindheit haben mir meine Eltern einen gleichberechtigten, respektvollen Umgang zwischen den Geschlechtern beigebracht und vorgelebt. Diese Prägung begleitet mich bis heute. An eine Diskriminierung, weil ich eine Frau bin, kann ich mich nicht erinnern.