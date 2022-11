Endlich aufgeben, was allen schadet

Ich bin Feministin. Ich stehe dafür ein, dass alle Menschen, unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht, als gleichwertig angesehen und ihnen gleiche Chancen eingeräumt werden – politisch, sozial, ökonomisch und gesellschaftlich. Dabei geht es selten um die Motivation Einzelner, gleichgestellt zu werden. Dagegen wehrt sich niemand. Es geht darum, dass es in unserer Gesellschaft patriarchale Strukturen gibt, die nicht von heute auf morgen verschwinden, weil sie so tief in sehr vielen Köpfen verankert sind.

Elegant gendern

Das beginnt mit der Sprache. Für mich ist es keine Frage, ob ich gendere, sondern nur wie. Es gibt viele Möglichkeiten, manche sind plump und hässlich, andere unauffällig und elegant. Wenn mir jemand mit „Aber Frauen sind doch mitgemeint“ kommt, drehen wir den Spieß bitte um: Verwenden wir ab sofort nur noch die weibliche Form und Männer dürfen sich gerne mitgemeint fühlen. Die deutsche Sprache hat in den allermeisten Fällen eine weibliche Form zu bieten: Deswegen fühle ich mich nicht mitgemeint, sondern arbeite als Journalistin. So wie Sie vielleicht als Handelsangestellte, Ärztin oder Informatikerin.