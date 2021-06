Die Kunst des Leidens

„Ich bezeichne mich eher als Künstler“, sagt er: „Das Maximale aus seinem Körper herauszuholen, hat etwas Künstlerisches.“ Coach Werner fasst es so zusammen: „Er ist jemand, der extrem leiden kann, einen sehr starken Willen hat, getrieben durch die Emotion. Das kann in beide Richtungen ausschlagen. Wenn er das Gefühl hat, dass es läuft, dann schöpft er Selbstvertrauen und kann über sich hinauswachsen. Wenn es nicht so läuft, zweifelt er manchmal zu viel an sich und kann dann nicht zu 100 Prozent abrufen, was eigentlich in ihm steckt. Er muss da etwas gelassener werden.“

Konzentration auf die Vuelta

Die Frankreich-Tour lässt Großschartner heuer aus, um sich ganz auf die Vuelta zu konzentrieren. Von 14. August bis 5. September geht es über 21 Etappen und 3.336 Kilometer von Burgos nach Santiago de Compostela. Der erste Härtetest wartet schon auf der längsten Etappe am dritten Tag, wenn nach rund 203 Kilometern das Ziel auf 1.500 Meter Seehöhe zu erklimmen ist. In dieser Art geht es weiter, acht Bergankünfte stehen an. Das Programm passt für den laut Eigendefinition „bergfesten Allrounder“. Aber: „Die Hitze macht es nicht leichter.“

Im Juli vier bis sechs Stunden täglich

Nach einer Pause hat soeben der Formaufbau begonnen. Von Linz, wo der gebürtige Marchtrenker wohnt, unternimmt er lockere Ausfahrten nach Trainingsplan. Via App werden alle Daten an das Team weitergeleitet. Zwei bis drei Stunden ist er unterwegs, im Juli wird auf das Doppelte gesteigert. Dann geht es in das Höhentrainingslager. Jetzt besucht er aber erst einmal Freundin Sabrina, die in Dänemark das Masterstudium in Global Sales and Marketing macht. „Wegen Corona haben wir uns seit drei Monaten nicht gesehen“, freut sich Großschartner. In Spanien wird er Kapitän des Acht-Mann-Teams sein. Ziel sei ein Etappensieg und ein Platz unter den ersten zehn im Gesamtklassement. Mit Platz neun im Vorjahr habe er bewiesen, „dass er Zeug hat, bei den großen Rundfahrten ganz vorne mitzufahren“, sagt Coach Werner. „Ich traue ihm in jedem Fall ein Top Fünf Ergebnis zu, wenn er weiter hart an sich arbeitet.“