Feinstaub: „Auf lange Sicht helfen nur bessere Öffis“

Der 24er-Turm direkt an der Mühlkreisautobahn in Linz-Urfahr ist so etwas wie der Feinstaub-Hotspot in Oberösterreich: Seit Jahresbeginn wurde dort an 13 Tagen eine Überschreitung des Feinstaubgrenzwerts gemessen. 50 Millionstel Gramm (50 µg) der unsichtbar kleinen und gesundheitsschädlichen Partikel in jedem Kubikmeter Luft reichen dafür aus. Doch nicht nur an den Messstellen in Linz war der Wert in dieser Woche gleich an mehreren Tagen zu hoch: Überschreitungen meldeten auch Steyr, Wels, Traun, Lenzing, Enns und Frankenmarkt. Die aktuelle Wetterlage verschärft die Situation: „Wir rechnen mit einer kurzfristigen Entspannung, aber schon am Wochenende könnte es wieder schlechter werden“, sagt Elisabeth Danninger von der Luftgüteüberwachung des Landes.

Obwohl die Feinstaubbelastung in Linz seit mittlerweile sechs Tagen über dem Grenzwert liegt, bestehe kein Grund zur Panik, sagt Bernd Lamprecht, Primarius der Lungenabteilung am AKh Linz: „Es gibt etwas mehr Patienten mit akuten Atembeschwerden, Asthmatiker und Kinder reagieren besonders sensibel.“ Das Thema Feinstaub bekomme zu Recht viel Aufmerksamkeit, der Nichtraucherschutz hingegen werde immer noch nicht ernst genommen. „In einem verrauchten Lokal ist die Feinstaubbelastung zehn bis 15 Mal so hoch wie derzeit in der Linzer Außenluft.“