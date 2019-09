Feierliche Eröffnung des neuen Plus City Erlebniskindergarten

Geduldig wurden bunte Handabdrücke auf Leinwände gepatscht, jede Menge Hände geschüttelt und Reden geschwungen: Bei der offiziellen Eröffnungsfeier des neuen Plus City Erlebniskindergarten am Montagvormittag direkt neben Oberösterreichs größtem Einkaufszentrum ging es förmlich zu, dazwischen wuselten die Kindergartenkinder durch die Gänge und führten das neue Gebäude gleich seiner eigentlichen Bestimmung zu. "90 Prozent aller Kinder hier sind Kinder von Plus City-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern. Wir sind aber prinzipiell offen für alle", sagt der Chef des Einkaufszentrums, Ernst Kirchmayr. Landesrätin Christine Haberlander lobte die schnelle Umsetzung des Projekts: "Im Februar dieses Jahres war Baubeginn, im September wurde eröffnet - das ist Rekordzeit."

Träger der Einrichtung sind die Kinderfreunde, spannend sind vor allem die flexiblen Öffnungszeiten, die sich an der Plus City orientieren: "Diese Ausrichtung an die Arbeitszeiten der Eltern setzt ein wichtiges Signal im partnerschaftlichen Umgang mit Fachkräften, deren Lebens- und Arbeitsbedinugungen und familiärer Situation", sagt die Geschäftsführerin der Familienzentren GmbH der oö.KInderfreunde, Petra Sucherbauer. Anmeldungen für die Betreuung bis längstens 21.30 Uhr oder auch Samstags gibt es bis dato noch keine, aber das sei nur eine Frage der Zeit, denkt Ernst Kirchmayr. Und falls die Nachfrage nach Plätzen noch mehr werde, sei man ebenfalls gerüstet: "Wir haben schon während des Baus an eine Erweiterung gedacht und können uns tatsächlich noch vergrößern," gibt sich Plus City-Eigentümer KIrchmayr visionär.