Gefastet wird, was bei drei nicht auf den Bäumen ist

Seit drei Tagen ist ja wieder das halbe Land im Fastenmodus. Gefastet wird alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Süßes, soziale Medien, Alkohol, Kohlehydrate, Fleisch und andere Schweinereien.

40 Tage lang verzichten also manche auf tierische Produkte. Ernähren sich in diesem guten Monat ausschließlich vegetarisch oder vegan, bis das Osterlamm und der dick gebutterte Osterzopf samt hartem Ei rufen. Das ist durchaus löblich, tut sowohl der Umwelt als auch der Gesundheit sehr, sehr gut. Jeder Schritt ist ein kleiner Anfang. Jeder, der ihn setzt, hat sich vorab Gedanken gemacht und ist nun bereit, diese in die Tat umzusetzen.

Kulinarische Partysaison

Für Menschen, die sowieso das ganze Jahr über vegetarisch oder vegan essen, beginnt nun die kulinarische Partysaison, der vorgezogene Grillsommer mit Seitansteak: Jedes Dorfwirtshaus hat jetzt zusätzlich zum gebackenen Käse eine weitere fleischlose Alternative auf der Speisekarte. Wenn nicht sogar zwei, aber nur nicht übermütig werden! Wenn man der Bestellung nach vegetarischen oder veganen Gerichten fragt, wird einem nur noch selten Fisch angeboten. Zeiten ändern sich, zum Glück.

Beim Familienessen mit der Großtante Mitzi muss man keinem Verhör standhalten, sich keine Sprüche wie „Grundgütiger, woher kriegst du deine Vitamine, wenn du keine Extrawurst isst? Du wirst bestimmt Mangelerscheinungen bekommen!“ anhören. Es reicht, mit einem sehr bescheidenen Lächeln auf den Lippen auf die Fastenzeit zu verweisen.

Essen ist nicht nur Privatsache. Wir entscheiden, welche Produkte wir wo einkaufen. Diese Entscheidung wirkt sich auf uns alle aus. Wenn wir das mit einem bewussten Blick auf Mensch, Tier und Umwelt tun, ist viel gewonnen – und zwar ganzjährig.