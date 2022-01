Der Müllberg wächst und wächst

„Fast Fashion ist ein Verbrechen an Umwelt und Menschen“, bringt es Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace, auf den Punkt. Der Ultra Fast Fashion Konzern „Shein“ aus China etwa bringe jeden Tag 5000 neue Kleidungsstücke in den Shop, viele davon werden nur ein Mal getragen und dann weggeworfen. Panhuber zeigte Lösungswege aus diesem Dilemma auf: „Wir müssen die Dinge viel länger verwenden und erst ganz am Ende, wenn wir sie schon lange genutzt haben, recyceln.“ Greenpeace fordert vor allem die Politik auf, tätig zu werden: „Es braucht ein Lieferkettengesetz – auf EU-Ebene.“ Dieses müsse regeln, dass Unternehmen für ihre Umweltvergehen und sozialen Vergehen in der Lieferkette zur Verantwortung gezogen werden. Produkte, die aus Kinderarbeit oder durch Sklaverei entstehen, dürften erst gar nicht in die Regale kommen. Zudem brauche es, so Panhuber, Förderungen für neue Modelle in der Bekleidungsbranche, noch mehr Gesetze gegen Chemikalienverwendung und ein Verbot von Warenvernichtung.