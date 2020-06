Familie muss ihr Haus räumen

Heute, Donnerstag, wird Reitner per Post ein Einschreiben vom Steyrer Magistrat bekommen – mit der Aufforderung, das Haus sofort zu räumen. „Zum Glück wohnen meine Eltern nicht allzu weit weg, da können wir einmal die nächsten Nächte verbringen. Das Notwendigste habe ich schon zusammengepackt", sagt Reitner, die an der Fachhochschule Steyr als Lektorin tätig ist.

Wie lange die Familie „ausgesiedelt" wird? Fritsch: „Das kommt ganz darauf an, wie rasch eine Baufirma die Schäden beheben kann. Im Vordergrund steht ganz klar die Sicherheit." Auch Anna Schweizer, eine 73-jährige Pensionistin, die nebenan in der Kegelprielstraße 18 lebt, bekommt heute einen Räumungsbescheid. Auch bei ihr sind massive Risse an den Wänden festgestellt worden. „Ich will nicht weg, ich wohne seit meiner Geburt hier", klagt Schweizer.