Facebook-Initiative verschaffte Afrikaner eine Lehrstelle

Anselme Siantu steht in der Küche des Hotels Park Inn in Linz, schneidet Gemüse und strahlt dabei über das ganze Gesicht. "Ich bin sehr glücklich", verrät der 22-Jährige im KURIER-Gespräch. Seit Montag ist er in dem renommierten Haus am Hessenplatz als Kochlehrling angestellt.

Am Mittwoch vergangener Woche sah die Welt für Siantu hingegen noch deutlich düsterer aus. Er war sozial nicht abgesichert und hatte massive Probleme, seine Grundbedürfnisse noch decken zu können. Seine Suche nach Arbeit war, trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Bewerbungen mit Hilfe des AMS, bis dahin ohne Erfolg verlaufen.