Ex-Finanzdirektor verweigert Aussage im Swap-Prozess

Wie am Dienstag ebenfalls bekannt wurde, soll es bisher zwei persönliche Gespräche über die Swap-Causa zwischen Bawag-Chef Byron Haynes und dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) gegeben haben. In einem mit 26. Mai datierten Schreiben an Luger zeigte sich Haynes verwundert, dass die Stadt mit der Bank nicht mehr über einen außergerichtlichen Vergleich verhandeln will. Der Bawag-Chef kritisiert darin, dass geheime Gesprächsinhalte öffentlich gemacht worden seien. "Nach Ihren Ausführungen fehlt in Linz der politische Wille zu einer für beiden Seiten wirtschaftlich vertretbaren Lösung", heißt es im Schreiben weiter.

Luger wies die Vorwürfe zurück. Er schließe aus, dass vertrauliche Infos an die Öffentlichkeit gelangt seien. Vielmehr hätten hochrangige Bawag-Mitarbeiter Kontakt zu Medien gesucht. Linz sei zu Verhandlungen über einen außergerichtlichen Vergleich bereit, versicherte Luger. Die Stadt könne aber nur dann einen Teil des angeblichen Schadens tragen, wenn ihr dieser nachgewiesen werde: "Dazu muss sich die Bawag aber in die Bücher schauen lassen".