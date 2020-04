Europas bestes Zwickl

Das ist zum einen das Vollkupfersudhaus, das nicht nur schön anzusehen sei. Kein anderes Metall lasse sich so weich und kunstvoll formen, betont Scheriau-Raschhofer: „ Kupfer macht sehr ausgewogene, runde Biere. Das hört sich nicht nur gut an, sondern ist zu schmecken. Das Runde geht bis ins Bier.“ Zudem wird die 70-Hektoliter-Kupferpfanne vom Boden her direkt befeuert, eine selten angewandte Methode. Weiters werden die Biere in offenen Bottichen vergärt. So kann jederzeit eingegriffen werden, etwa um Schadstoffe händisch abzuschöpfen. Schließlich drittens die liegenden Lagertanks, in denen das Bier auf schonende Art reifen kann, weil weniger Druck auf ihm lastet als in stehenden Tanks.

Regional und überregional

„Wir sind einerseits eine klassische Regionalbrauerei“, beschreibt Doris Scheriau-Raschhofer den Absatzmarkt. Beliefert werden Wirte im Umland, rund um den Kirchturm sozusagen, aber auch der Handel. Einen Wettbewerbsvorteil hat Georg Raschhofer, der Vater der heutigen Eigentümerin, begründet. Er hat sich seinerzeit dem Bierkartell verweigert und überregional ausgeliefert. Das hat überdauert. So geht das Zwickl in der Flasche speziell in Ostösterreich gut. Eine wichtige Vertriebsform ist die Gastronomie-Gruppe von Cousin Heiner Raschhofer. Er ist mit Glorious Bastards, Raschhofer Rossbräu und Indigo in Salzburg, Linz, Innsbruck und Wien präsent.