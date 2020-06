Freund: "Man hat die Banken gerettet, nicht die Menschen"

"Zu harte Sparpolitik schafft ein beschäftigungsloses Proletariat", sagt Eugen Freund. Dafür erntet er Applaus von den rund 100 Funktionären und Anhängern der SPÖ, die sich am Samstagmorgen im Linzer Café "Central" gleich neben der Landesparteizentrale eingefunden haben. Es wird gefrühstückt, es wird diskutiert und EU-Spitzenkandidat Freund schießt scharf: "Wir haben die Banken und die Konzerne gerettet, aber nicht die Menschen." Jetzt sollten endlich die Reichen zur Kasse gebeten werden. Er fordert eine Entlastung des Faktors Arbeit, eine Vermögens- und eine Finanztransaktionssteuer. Letztere wäre ein Beitrag für jene, die uns in die Krise geführt hätten.

Lobbyisten der Konzerne hätten sich laut Freund bei den derzeit herrschenden konservativen und neoliberalen Kräften in der EU eingeschlichen. "Diese Politiker schauen, dass Konzernchefs noch mehr profitieren können." Für Freund sei die bevorstehende EU-Wahl "die Chance das jetzt umzudrehen". Warum gerade er? "Ich wollte nicht mit 62 in Pension gehen, um Rosen zu schneiden. Ich habe mein Leben lang Fragen an andere Leute gestellt", sagt der ehemalige ORF-Mann, jetzt könne er am Entscheidungsprozess teilhaben.

Der Linzer Vizebürgermeister Christian Forsterleitner sprach über die prekäre Finanzsituation der Landeshauptstadt. "Der Prozess mit der Bawag läuft. Die Bank verlangt immer mehr Geld, aber es wird zu keiner Zahlung kommen", ist sich Forsterleitner sicher.