„Es war eine harte Zeit“

Durch das Internat bin ich zum Überlebenskünstler geworden“, sagt Roland Girtler, Professor für Soziologie an der Universität Wien. Er verbrachte acht Jahre seiner Jugend im humanistischen Gymnasium des Stifts Kremsmünster und auch im Internat, das jetzt geschlossen wird. „Die Zeit war hart, aber ich habe nirgends so viel gelacht wie in der Klosterschule“, erinnert sich der 70-Jährige zurück. Einmal hat er sich in der Nacht hinausgeschlichen und ist über die Mauer geklettert: „Ich bin heimlich auf einen Ball gegangen. Da habe ich dann sogar ein Mädchen kennengelernt. Ich freue mich heute noch, wenn ich die Christl sehe.“ Girtler bedauert die Auflassung des Internats, denn „trotz der Härte hatte es auch Zauber. Es hat sich damals eine unglaubliche Kameradschaft unter den Schülern entwickelt.“