Erwärmung und Käfer lassen Fichten sterben

Neben den Insekten haben auch die Vögel ihre Freude am Totholz. Kammleitner zeigt uns die einige Zentimeter großen Löcher in einer toten Fichte, die der Schwarzspecht gepickt hat, um sich an den Insektenlarven zu laben.

Borkenkäfer

Eine riesige liegende Fichte lädt uns ein, den am meisten gefürchteten Schädling zu untersuchen, den Borkenkäfer. Kammleitner lenkt unseren Blick auf feine Späne-Häufchen auf der Rinde des Baumes. Sie zeigen an, dass er vom Borkenkäfer befallen ist. Mit einer kleinen Axt entfernt er dann ein Stück Rinde. Gebannt beobachten wir, wie dieser gefürchtete Übeltäter aussieht. In einem labyrinthartigen Gangsystem entdecken wir einen ca. sechs Millimeter großen schwarzen Borkenkäfer. Es ist ein sogenannter Buchdrucker und damit neben dem Kupferstecher der am häufigsten vertretene seiner aus 250 Arten bestehenden Gattung.

Baum sendet Lockstoffe aus

Kammleitner weiß, warum sich das Insekt in diesem Baum wohlfühlt: „Wenn ein Baum wie dieser nicht genügend mit Wasser versorgt wird, sendet er – unbewusst – Lockstoffe aus, die den Borkenkäfer anziehen. Falls der Baum noch genügend Kraft hätte, würde er sich gegen das Eindringen wehren, indem er Harz ausschüttet. Wenn es dem Buchdrucker aber gelingt, sich durch die Rinde zu bohren, zerstört er durch den Fraß der Larven und erwachsenen Käfer das für den Baum lebensnotwendige Bastgewebe. Er benötigt zwischen acht und zwölf Wochen, um sich zu vermehren.

Mehrere Fortpflanzungszyklen

Im heißen Jahr 2018 gab es drei solcher Fortpflanzungszyklen. Durch den kühlen Mai im heurigen Jahr wird es wohl nur zwei Zyklen und damit wesentlich weniger Nachwuchs geben. 900 Käfer sind notwendig, um einen Baum zu töten. Ein Weibchen kann in einer Saison bis zu einer Million Nachkommen erzeugen.“ Eine äußerst fruchtbare Spezies, die sich auch rasch über Entfernungen bis zu 20 km ausbreitet. 95 Prozent der Borkenkäfer „schwärmen“ allerdings nur maximal 500 m weit.

Selbstregulierung

Daher werden auch an den Rändern des Nationalparks auf diese Distanz tote Bäume entfernt, um Schädlinge von den angrenzenden privaten Waldbesitzern fernzuhalten. „Interessanterweise hat sich der Befall durch diesen Schädling heuer wieder auf das Ausmaß des Jahres 2005 reduziert", so Kammleitner, Es gibt einfach nicht mehr genug geschwächte Bäume. Die Natur scheint sich also gut selber zu regulieren.

Autor: Josef Leitner