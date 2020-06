Erste Wirte-Demo gegen Rauchverbot

Der Unmut über das von der Regierung geplante völlige Rauchverbot in der Gastronomie ist groß. Die vom Wiener Wirt Heinz Pollischansky ins Leben gerufene Initiative "Rauchzeichen" findet immer mehr Unterstützung. Binnen weniger Tage unterzeichneten mehr als 15.000 Menschen eine Petition, in der sie für die Beibehaltung der bestehenden gesetzlichen Regelung (Trennung in Raucher- und Nichtraucherbereiche) eintreten. Ziel sind insgesamt 100.000 Unterschriften.

Auch in OÖ formiert sich Protest. Am Mittwoch (17 Uhr) findet in Schärding die erste Demo statt, zu der Hunderte Teilnehmer erwartet werden. Zehn lokale Gastronomen sind die Organisatoren. Markus Hofbauer, Betreiber des Café-Restaurants Barista, ist einer von ihnen. "Wenn einseitig nachteilige Rahmenänderungen erlassen werden, ohne, dass man Lösungen anbietet, ist das inakzeptabel." Ab Frühjahr will der 42-Jährige sein Restaurant zwar komplett rauchfrei gestalten, für das Café und die Nachtbar sei das aber nicht denkbar.

"Das hätte zur Folge, dass Gäste zum Rauchen vor das Lokal gehen müssten. In den Nachtstunden wäre das für unsere Nachbarn aber eine unzumutbare Lärmbelästigung", betont der Wirt. Logische Konsequenz davon wäre, dass die Sperrstunden eingeschränkt werden. "In Passau müssen Lokale jetzt um zwei Uhr Früh schließen."