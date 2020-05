Erst 17 und schon Helikopter-Pilotin

Marlene Floimair geht gerne in die Luft. Als sie mit fünf Jahren für ein paar Minuten in einem Helikopter Platz nehmen durfte, beschloss sie sofort, irgendwann einmal selbst so ein "Riesending" zu fliegen. "Ab diesem Zeitpunkt hab' ich dauernd meine Eltern genervt", erzählt sie. Jetzt, mit 17, hat sich die zielstrebige Gymnasiastin aus Buchkirchen ihren großen Traum erfüllt. Sie ist endlich Hubschrauberpilotin, noch dazu die jüngste in ganz Österreich.

Ihre Ausbildung, die zwei Jahre dauerte, machte Floimair am Flugplatz in Wels. "Ich hab' eigentlich schon mit 16 alle Prüfungen gehabt, musste aber bis zu meinem 17. Geburtstag warten, um mir den Schein abholen zu können", erzählt die Nachwuchs-Pilotin.