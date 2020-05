Erneut Suizid nach Bluttat

In der Nacht auf Dienstag hat in Wels ein Mann seine Ehefrau attackiert. Danach beging er Selbstmord. Der 47-Jährige Martin G. fügte seiner Gattin nach einem Streit schwere Kopfverletzungen zu und sprang nach der Tat aus der Wohnung im zehnten Stock eines Hochhauses in die Tiefe. Die Tat passierte nur wenige Stunden, nachdem sich ein 44-jähriger Mann in Oberösterreich von einer Autobahnbrücke in den Tod gestürzt hatte. Auch er hatte zuvor seine Ex-Freundin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt.



Was der Grund für den Streit war, ist unbekannt. Der 16-jährige Sohn des Paars war gegen halb drei Uhr Früh noch einmal aufgestanden, weil er dachte etwas gehört zu haben und fand seine Mutter verletzt in der Wohnung. Er alarmierte Polizei, Rettung und seinen älteren Bruder.



Die Geschwister vermuteten zuerst, ihr Vater sei mit dem Auto geflüchtet. Weil der Wagenschlüssel aber in der Wohnung lag, machten sich die Burschen auf die Suche und fanden ihren Vater leblos vor dem Haus liegen.



"Die Mutter ist außer Lebensgefahr und bei Bewusstsein, kann sich aber an nichts erinnern", berichtet Josef Hanl von der Polizei Wels. "Wir haben versucht, die Frau zu vernehmen, dazu ist es aber noch zu früh."