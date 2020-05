Erfolglose Schlangenjagd

Seit vier Tagen befindet sich die Familie Osterkorn in Sankt Florian am Inn in einem psychischen Ausnahmezustand. Ihre Gedanken und Handlungen drehen sich fast rund um die Uhr um eine Schlange, von der seit Sonntagfrüh jede Spur fehlt. „Lange kann das nicht mehr so weiter gehen, wir sind mit den Nerven völlig am Ende“, sagt Jacqueline Osterkorn.

Wie berichtet, wurde die 20-jährige Mutter von vier Monate alten Zwillingen – auf der Couch liegend – von einer Giftschlange in den Oberschenkel gebissen. Die junge Frau, die Söhnchen Jan im Arm hielt, sah nur noch, wie das schwarze, etwa 60 Zentimeter lange Reptil sich hinter dem Diwan verkroch. „Ich bin mit dem Kleinen sofort in den ersten Stock zu meinen Eltern gerannt, damit er in Sicherheit ist.“ Dann ließ sie sich im Spital behandeln.