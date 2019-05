Erdiger Jazz aus aller Welt im Vierkanter

Highlights

Österreichische Fixstarter, moderne Weltklasse, neue Londoner Szene oder Roots-Musik -– wie jedes Jahr wartet das Inntöne-Festival mit vielen Spielarten des Jazz und somit bestimmt mit vielen Überraschungen auf: Ein Highlight ist der Auftritt des südafrikanischen Pianisten Abdullah Ibrahim am Freitagabend. Er gehört zu den innovativsten Jazzgrößen der Welt. Shootingstar Theon Cross, der schon vergangenes Jahr einen umjubelten Auftritt in Diersbach hinlegte, kommt heuer mit seinem Trio und wird mit seiner Tuba ordentlich umrühren im Jazzcocktail. Mit Stéphane Belmondo kommt einer der angesagtesten Trompeter Frankreichs auf den Bauernhof. Nicht mehr lange ein Geheimtipp ist der amerikanische Pianist Brian Marsalla, der sich aktuell nicht nur in New Yorks Szene steil nach oben spielt.