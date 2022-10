Erdbeben der Magnitude 1,9 im Salzkammergut

Rund vier Kilometer westlich von Bad Goisern am Hallstättersee (Bezirk Gmunden) ist am Freitag um 5.50 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 1,9 registriert worden. Der Erdstoß sei vereinzelt in einem Umkreis von etwa 10 Kilometern schwach bis deutlich verspürt worden, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Schäden an Gebäuden seien jedoch keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.