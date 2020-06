„Er kassierte Geld zu Unrecht“

Er hat mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, als wäre ich eine lästige Fliege", sagt Jenö Molnar über den Salzburger Neurologen Christian Geretsegger. Wie berichtet, wirft Molnar dem Primar vor, ein „vorsätzlich falsches Gutachten" erstellt zu haben. Am 3. August ist gegen Geretsegger Anzeige wegen Betrugsverdachts erstattet worden. Der Arzt dementiert die Vorwürfe.

Wie berichtet, hatte der vielbeschäftigte Sachverständige das 66-jährige Ex-Heimkind im Auftrag des Landesgerichts Linz begutachten müssen. Molnar hatte das Land OÖ auf 1,6 Mio. Euro Entschädigung für erlittene Qualen geklagt. Geretsegger sollte prüfen, ob der 66-Jährige ab Eintritt der Volljährigkeit an einer psychischen Erkrankung oder geistigen Behinderung gelitten habe, die so ausgeprägt war, dass er nicht in der Lage gewesen sei, seine Rechte zu verfolgen. Eine Frage, die der Neurologe in einem Gutachten verneinte.

„Der Mann kassiert Geld für Befunde, die er nicht gemacht hat", behauptet Molnar. Geretsegger habe die in seiner Expertise aufgelisteten 14 neurologischen Testverfahren an ihm nicht durchgeführt. „Das wäre sich auch zeitlich nicht ausgegangen." Das weist Geretsegger von sich: „Es waren keine aufwändigen Untersuchungen nötig, das Meiste konnte ich durch Beobachtung klären."