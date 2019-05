Enttäuscht von der Hexe Zwiderwurz

Eigentlich hat sie ja feuerrote Haare, die Hexe Zwiderwurz. Aber in unserer allerneuesten Geschichte färbt sie sich ihr Haar. Nicht schwarz, nicht braun oder blond, sondern giftgrün! Aber warum macht sie das? Ganz einfach: Sie möchte dem Wasserkönig gefallen, denn seine Lieblingsfarbe ist eben grün.

Die Hexe will die Schätze

Und warum möchte sie ihm gefallen? Weil sie es nur auf seine Schätze abgesehen hat. Aber als der Wasserkönig die Hexe mit den grünen Haaren sieht, erschrickt er fürchterlich und glaubt ein Monster vor sich zu sehen. Nichts ist es mit den Schätzen, und die Hexe ist sehr enttäuscht. Aber sie hat ja immer noch den Zauberer Spekulato, dem könnte sie so gefallen, meint sie.

Zauberer ist enttäuscht

Aber auch hier irrt sie sich, dem gefällt diese neue Frisur auch nicht, und jetzt wiederum ist der Zauberer enttäuscht von der Hexe. Mir geht’s ja manchmal auch so, ich erwart’ mir was, und wenn ich es nicht bekomme, bin ich halt ein bisserl enttäuscht. Wenn ich mir was vorgenommen hab’, es dann aber doch nicht tue, bin ich schon ein wenig mehr enttäuscht von mir selber.

Andere enttäuschen

Aber ganz arg ist es, wenn mich andere enttäuschen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie das tun. Gut, dass es unsere Omama gibt, sie weiß auch darauf eine Antwort: Das geht vorbei, es macht dich nur stärker, vorsichtiger und schlauer, sagt sie.

Autorin Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.