Entlaufene Kuh verletzte vier Menschen in Ried

Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr Ried am Montag ausrücken, um entlaufene Kühe einzufangen. Der erste Einsatz stand bereits um 7.30 Uhr an. Ein Kalb war bei Verladearbeiten am Areal des Zuchtverbandes ausgekommen.

Mithilfe der Polizei wurde das Messegelände abgesperrt. Das Tier konnte nach rund einer Stunde wieder zurück in den Stall gebracht werden.

Der zweite Vorfall um 15.11 Uhr nahm ein tragisches Ende. Wieder war bei Verladearbeiten am Gelände eine Kuh entkommen. Das panische Tier lief stadteinwärts. Im Bereich der Brucknerstraße wurden vier Personen verletzt. Laut OÖN auch ein älterer Radfahrer, der sich nun auf der Intensivstation befinden soll.

Die Kuh lief schließlich in einen Innenhof, der versperrt werden konnte. Mit Betäubungspfeilen gelang es, das Tier schließlich einzufangen und abzutransportieren.