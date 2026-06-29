Sohn stach auf Mutter ein: Festnahme in Oberösterreich

Ein 23-Jähriger hat laut Polizei in der Nacht auf Montag in Enns (Bezirk Linz-Land) auf seine Mutter eingestochen und sie im Brustbereich verletzt.

Der Kroate dürfte zuvor in der gemeinsamen Wohnung mit der 46-Jährigen gestritten haben, bevor er sie mit dem Messer attackierte. Die Frau wurde ambulant im Spital in Linz behandelt, ihr Sohn kurz nach dem Vorfall in der Wohnung festgenommen.

Der 23-Jährige soll geständig sein, er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Sohn und Mutter waren zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert, so die Polizei Oberösterreich.