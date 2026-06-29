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Ermittlungen

Sohn stach auf Mutter ein: Festnahme in Oberösterreich

Nach einer Messerattacke auf seine Mutter klickten für einen 23-Jährigen in Enns die Handschellen. Die 46-Jährige wurde im Brustbereich verletzt.
29.06.2026, 10:12

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Ein 23-Jähriger hat laut Polizei in der Nacht auf Montag in Enns (Bezirk Linz-Land) auf seine Mutter eingestochen und sie im Brustbereich verletzt.

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Der Kroate dürfte zuvor in der gemeinsamen Wohnung mit der 46-Jährigen gestritten haben, bevor er sie mit dem Messer attackierte. Die Frau wurde ambulant im Spital in Linz behandelt, ihr Sohn kurz nach dem Vorfall in der Wohnung festgenommen. 

Der 23-Jährige soll geständig sein, er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Sohn und Mutter waren zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert, so die Polizei Oberösterreich.

Linz Oberösterreich
Agenturen  | 

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