Bis zu 100 Prozent Förderung für Ausstieg aus Ölheizung

Alle, die mit Öl heizen, und das sind 100.000 Haushalte in OÖ, könnten angesichts des neuen Gesetzesentwurfes, der derzeit im Parlament liegt, nervös werden: Seit mehr als einem Jahr gibt es das Verbot, neue Ölheizungen zu errichten, bald soll auch die Reparatur bestehender Heizungen untersagt werden. „Das Ziel: Die Leute sollen ihre Heizungen tauschen“, weiß Gerhard Dell, Geschäftsführer des Energiesparverbandes OÖ. Das ist nicht immer eine Willens-, sondern oft eine finanzielle Frage: Zwischen 25.000 und 30.000 Euro muss man rechnen. „Die Förderungen dafür sind sehr gut. Normalverdiener können sich bis zu 50 Prozent der Kosten zurückholen. Zusätzlich gibt es eine Sonderschiene für Einkommensschwache. Hier werden 100 Prozent und bis zu 26.000 Euro gefördert“, so Dell. Rund 700 dieser Sonderförderungen wurden in OÖ seit Jahresbeginn bereits vergeben.