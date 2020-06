Ende Dezember starten Proben

Noch schwebt in Teilen des neuen Linzer Musiktheaters Baustellenstaub in der Luft, Pressspanplatten dominieren das Foyer und lose Kabeln hängen von den Decken herab. Doch der Innenausbau steht kurz vor dem Abschluss. Ein Großteil der Wand- und Deckenverkleidungen aus hellem Stein und dunklem Holz sind bereits im Kulturtempel, der am 11. April seine Pforten öffnen soll, angebracht.

Im Herbst ziehen die Tischlerei, die Schlosserei, die Kaschierwerkstatt und das Kulissenlager in das Haus an der Blumau ein. Bereits im September werden die Sesseln im Auditorium montiert. „Die goldfarbenen Brüstungsverkleidungen im ersten, zweiten und dritten Rang sind finalisiert“, erklärte am Dienstag Thomas Königstorfer, der kaufmännische Vorstandsdirektor des Landestheaters, bei einem Lokalaugenschein. Auch die Transportdrehbühne mit einem Durchmesser von 32 Metern stehe vor der Fertigstellung. Gerade muss sich der hydraulische Bretterboden einem umfangreichen Testprogramm stellen.