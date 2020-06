Empörung über Verkehrsministerin

Dass die Linien schon in einem halben Jahr an das Land übergehen, sei laut Kepplinger nicht realistisch. Derartige Projekte würden eine längere Vorlaufzeit benötigen. Außerdem seien die Verhandlungen aktuell unterbrochen. „Die Länder müssen wegen der Schuldenbremse ihre finanziellen Perspektiven klären, bevor es zu neuen Unternehmungen kommt.“ Zwar wäre der Bund bereit, den teilweise ausbaufähigen Zustand der Strecken zu sanieren, die laufenden Instandhaltungen müsste aber das Land bezahlen.

Kritik an Bures’ geplanten Sparmaßnahmen kommt von Oberösterreichs Grünen. Verkehrssprecherin Ulrike Schwarz spricht von einer „Husch-Pfusch-Übergabe der sanierungsbedürftigen Strecken“. Und FP-Klubobmann Günther Steinkellner meint, die Ministerin habe sich bei der Wortwahl über „nostalgische Bahnen“ mehr als vergriffen.