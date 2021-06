Emmas kleiner, feiner Laden

Michael und Martina Pauzenberger, beide 31, sind ein Powerteam. Gemeinsam haben sie sich 2014 ihren Traum erfüllt. „Wir haben damals überlegt, was uns interessiert“, erzählen sie. Herausgekommen ist eine Krämerei mit Kaffeehaus in Neumarkt (Bez. Grieskirchen). Fünf Jahre später folgte der nächste, große Schritt: In der Nachbargemeinde Kallham stellten die beiden „Emmas Laden“ auf die grüne Wiese. Mit viel persönlichem Einsatz wurde das Projekt in nur 20 Wochen verwirklicht. „Unsere Stärke ist Regionalität“, sagt Martina. Und: „Uns ist wichtig, die Leute hinter den Produkten zu kennen.“

1000 Artikel

Das Sortiment ist vielfältig, sehr speziell und dafür beachtlich groß, umfasst an die 1.000 Artikel: von Gewürzen, über Tee, bis hin zu allerlei Süßem. Obst und Gemüse sowieso, Gesundheitsartikel gibt es auch. Großteils kommt die Ware von rund 60 Erzeugern aus der Umgebung. Der Milch aus Neukirchen am Walde etwa wird von Beginn an in der Glasflasche verkauft, lange bevor sich der Handel dazu durchgerungen hat. Von Montag bis Samstag wird Frühstück serviert, das Menü am Mittwoch gibt es fleischig und vegetarisch. Corona hat die Gastronomie wohl eingeschränkt, aber nicht lahmgelegt. Die Abholung hat stark zugenommen und hält an.

Kaffeerösterei

Zweites Standbein ist die Kaffeerösterei, die Michael betreibt. Rund 16 Tonnen Arabica-Kaffee will er heuer zu elf Sorten verarbeiten, alles per Hand. Kaffeerösten ist eine spannende, diffizile Tätigkeit, die viel Erfahrung und Feingefühl verlangt. Der Röstmeister und Kaffee-Sommelier bietet auch Kurse an, in vier Stunden vermittelt er Wissenswertes von Sensorik bis hin zum hobbymäßigen Rösten daheim. Der kleine, feine Laden ist nach Tochter Emma benannt. Damit der Sohn nicht neidig auf die große Schwester sein muss, heißt die Rösterei „Leos Kaffeeuniversum“.