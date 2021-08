Elektrorollstühle streikten bei Bergtour

„Die waren alle gut drauf und auch gut beisammen.“ Mit Respekt und einem Schmunzeln berichtet Einsatzleiter Stefan Oberkalmsteiner von der Bergrettung Gmunden über die nicht alltägliche Rettung von acht Rollstuhlfahrern mit ihren Betreuern, die Samstagnachmittag am Grünberg in Not geraten waren.

Die sonst sehr geländegängige Truppe von 17- bis 30-Jährigen aus Oberösterreich war mit ihren Elektrorollstühlen auf einer Wanderstrecke hängen geblieben, die von Unwettern fast unpassierbar geworden war.

Die Gondelfahrt auf den Grünberg, die Tour über den Baumwipfelweg und auch der Ausflug zum malerischen Laudachsee war für die fröhliche Gruppe mit ihrer fahrbaren Unterstützung noch kein Problem gewesen. Auf der Rückkehr entschloss man sich aber, nicht mit der Gondel zur Talstation in Gmunden abzufahren, sondern über eine Forststraße und den Wanderweg „Dürrenberg“ zum Traunsee-Ostufer absteigen zu wollen.

Dreieinhalb Kilometer kam die Gruppe auf einer gut befestigten Forststraße tadellos vorwärts, bis die Probleme begannen: Die Straße wurde immer mehr zum Traktor- und Wanderweg. „Dann kamen sie in einen Bereich, wo es tiefe Ausschwemmungen von den Unwettern gab. Da konnte man nicht mehr vorwärts kommen“, schildert Oberkalmsteiner. Rasch waren sich alle einig, dass eine Umkehr zur Gondelbergstation notwendig sei.