Elektropop-Duo stürmt die Charts

Alles begann an einem lauen Abend vor sieben Jahren in Linz. Dort haben sich die beiden Wahlwiener Mario Wienerroither aus Kronstorf (Bezirk Linz-Land) und Viktoria Winter aus Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) kennen gelernt. „Er saß auf der Stiege des Ars Electronica Maindecks und ich habe ihm ein Lied von Amy Winehouse vorgesungen“, erzählt Winter im Gespräch mit dem KURIER. Über Jam-Sessions mit unterschiedlichen Bands haben sie herausgefunden, dass ihre Musik am besten im Duett funktioniert. Mit der Landeshauptstadt verbinden beide ihre Ausbildung und schöne Momente mit Freunden aus der Jugendzeit. An den Orten ihrer Kindheit, Kronstorf und Lichtenberg, schätzen sie die Menschen und die Natur. „Oberösterreich zieht nach, aber in Wien funktioniert die Musikindustrie einfach besser“, meint Wienerroither. Geprägt von musikalischen Strömungen der 80er-Jahre liebt er die Vielfalt. „Damals war jedes Lied einzigartig.“ Winter nennt einzelne Stars wie „The Killers“ oder David Bowie. Eine Gemeinsamkeit ist ihre Liebe zur Filmmusik.

Inspiration findet Winter in den schönen und den Schattenseiten des Lebens und in Gesprächen. „Die Texte sind oft autobiografisch, die Situationen aber von außen betrachtet“, sagt sie. Auch die Widersprüche des Lebens verarbeitet sie musikalisch. Bei Wienerroither fängt der kreative Motor im Austausch mit anderen Kunstschaffenden zu laufen an.