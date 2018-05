Elegante Trachten sind angesagt

„Trachten sieht man bei Hochzeiten in Oberösterreich immer wieder“, sagt Hochzeitsplanerin Karin Beck aus Ansfelden. Oft werde die standesamtliche Trauung in Tracht gefeiert und die große Hochzeit in weiß. „Man merkt extreme regionale Unterschiede.“

Gabi Socher, Hochzeitsplanerin aus Gmunden bestätigt diesen Trend. Er sei seit mehreren Jahren spürbar. „Brautkleider generell sind regional unterschiedlich, wenn sich die Braut mit einer bestimmten Region identifizieren will.“ Besonders sichtbar sei das bei Dirndlkleidern. „Wer das nicht so deutlich zeigen will, wählt ein Brautkleid, das möglichst gut zu einem passt.“ Das könne auch ein modernerer Stil sein. Von der Möglichkeit, aus dem Vollen zu schöpfen spricht Irene Reitböck. „Es gibt viele schlichte Trachtenkleider und Mischformen aus Trachten- und Brautkleidern“, sagt die Hochzeitsplanerin aus Haag am Hausruck. Für ein Brautkleid müsse man in etwa mit 1.300 Euro rechnen, für ein Herrenoutfit inklusive Schuhe zwischen 800 und 1.000 Euro.