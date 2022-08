Musik mitten in der imposanten Eishöhle

Peter Brugger ist Direktor der Landesmusikschule Bad Goisern und Initiator der Veranstaltung. Er lädt Künstlerinnen und Künstler in diesen imposanten Konzertsaal ein. Dabei heißt es sowohl für die Vortragenden als auch für das Publikum: warm anziehen! Denn in der Eishöhle hat es null Grad. „Die Akustik im Parzivaldom ist überraschend fein, es gibt keinen Hall. Es gibt etliche Musikerinnen und Musiker, die hier von ihrer Lieblingsbühne sprechen“, sagt Peter Brugger. Man wolle kein Spektakel oder Event, sondern eine dezente Veranstaltung, die in die Region passe, so der Initiator.