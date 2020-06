Abriss-Gegner legen neues Gutachten vor

Das zähe Ringen um den Abriss der maroden Linzer Eisenbahnbrücke geht in die nächste Runde. Nachdem Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) unter Berufung auf ein Gutachten einer Bürgerinitiative vehement widersprochen hat, legte die Plattform zur Rettung nun ein Gegengutachten der Uni Linz vor. Im Prinzip geht es in der rechtlichen Diskussion um die Frage, ob die Eisenbahnbrücke in den Wirkungsbereich der Stadt Linz fällt oder nicht.

Luger stützt sich dabei auf eine Expertise des Wirtschaftsuni-Professors Harald Eberhard, wonach der Gemeinderat nicht über eine mögliche Volksbefragung entscheiden könne, weil sich die Brücke noch im Eigentum der ÖBB befinde.