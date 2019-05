Eintauchen in die Schoko-Welt

13 Jahre lang ging der Chocolatier mit seiner Idee eines Schokomuseums schwanger, vom Baustart bis zur Eröffnung dauerte es dann nur elf Monate. „Ich möchte mit diesem Museum auf dieses besondere Handwerk hinweisen und es wieder mehr sichtbar machen. Hier soll ein Schoko-Kompetenzzentrum entstehen.“

Rundgang

Bei einer Tour wird klar: In diesem Projekt steckt die ganze Passion des Profis. Die Ausstellung ist interaktiv gestaltet, es gibt spannende Infos, witzige Details und vor allem einiges zu verkosten. Und wenn schon, dann richtig. Verkosten geht nämlich so: „Die Schokolade wird zwischen Daumen und Zeigefinger genommen, kurz gerieben, durch die Wärme entfalten sich die ersten Duftaromen. Schokolade bitte niemals zerbeißen, sondern im Mund zergehen lassen“, weiß der Experte, „das ist pure Emotion“. Die seltenste Kakaobohne der Welt, die Pure Nacional, die Helmut Wenschitz exklusiv von Kakaobauern in Peru kauft und in Österreich verarbeitet, ist der Superstar.