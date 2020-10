„Einsamkeit ist ein großes Problem“

Besonders in den vergangenen Monaten sei sichtbar geworden, was das Team leiste, „auch wenn es oft sehr schwierig war. Denn direkter Kontakt und Beziehung sind speziell für Menschen in psychischen Krisen sehr wichtig. Das war jetzt nur bedingt möglich“, sagt Czamler.

1981 begann Monika Czamler bei pro mente OÖ, 1996 übernahm sie die Leitung des Akutdienstes, baute die Krisenhilfe OÖ mit auf und leitete diese bis zu ihrer Pensionierung vergangenes Jahr. Die Psychotherapeutin lebt in Scharten und hat drei erwachsene Kinder.