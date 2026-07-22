Einrad-WM in Steyr: Mehr als 30 Disziplinen warten

Von 25. Juli bis 7. August steht Steyr im Zeichen des Einrads. Die Unicon 22 vereint die Weltmeisterschaft und eine Convention für Freizeitsportler sowie Interessierte. Rund 1.200 Teilnehmer an den Bewerben werden erwartet, zudem noch rund 700 für die anderen Veranstaltungen wie Workshops. Evelyn Rohn vom ASKÖ Laufrad Steyr peilt als Lokalmatadorin einen neuen Weltrekord im Hochsprung an - zu schlagen gilt es dabei 91 Zentimeter.

Alle zwei Jahre findet eine Einrad-Weltmeisterschaft statt. Hauptorganisatoren in Steyr sind Evelyn Rohn und ihr Bruder Pascal sowie Benjamin Fischer. Evelyn Rohn kann in ihrer Altersklasse bereits auf mehrere Weltmeistertitel im Hoch- und im Weitsprung verweisen, Pascal Rohn hat bei der Einrad-WM 2024 in Bemidji, USA, eine Goldene (Cross Country) errungen. Hindernisparcours bis Marathon Es existieren mehr als 30 Einrad-Disziplinen, die Palette ist breit gefächert. Im Freestyle stehen akrobatische Küren im Fokus. Die Urban-Bewerbe reichen von Hindernisparcours bis zum Hoch- oder Weitsprung. Es gibt aber auch den Geländebewerb Muni (Mountain Unicycling), klassische Straßenrennen über mehrere Distanzen bis hin zum Marathon und Bahnrennen. In den Teambewerben werden Einrad-Hockey und -Basketball gespielt. Europa sei stark vertreten, so die Veranstalter, bei den Kür-Disziplinen sind vor allem die Japaner vorne dabei.