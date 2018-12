Eine Million Pakete pro Woche zugestellt

Tatsächlich gibt es eine kleine, simple Gebrauchsanweisung am Gerät. In wenigen Schritten kommt der Empfänger zu seinem Paket: Zuerst muss er mit einem Finger den Bildschirm berühren und auf „Sendung abholen“ drücken. Danach den Strichcode (Barcode) zum Lesegerät halten oder „Tastatureingabe“ drücken und die Nummer des Barcodes händisch eingeben. Nach geleisteter Unterschrift am Bildschirm als Empfangsbestätigung öffnet sich eine der vielen Boxen und der Kunde kann seine Sendung in Empfang nehmen. Am Schluss sollte die Box wieder geschlossen werden.

Damit ein Paket rechtzeitig unter dem Christbaum liegt, sollte es als Inlandssendung bis am Mittwoch, 19. Dezember aufgegeben werden. „Expresszustellungen, sogenannte EMS-Sendungen, sind auch noch am 21. Dezember möglich“, sagt Hermann Dorr, Leiter des Post-Paketverteilerzentrums in Allhaming.

„Eine Bestellung im Internet geht sich wahrscheinlich bis 16. Dezember aus. Das Problem ist, dass Sie nicht wissen, wo die Ware tatsächlich gelagert wird und wie lange der Weg wirklich ist“, meint Roland Glöckl vom Paketdienst DPD. Kapfer sagt: „Wir bemühen uns, jeden Tag alle Pakete zuzustellen. Wir fahren vor Weihnachten bis am 24. Dezember um 13 Uhr.“ DPD liefert hingegen bis einschließlich 21. Dezember, mit üblichem Samstags-Aufpreis auch am 22. 12.