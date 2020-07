„Eine Fusion ist kein Thema für uns“

Es ist momentan das bestimmende regionale Thema in Sachen Fußball an den Stammtischen: Andreas Rabl, FPÖ-Stadtrat in Wels und Präsident von WSC Hertha, will seinen Verein mit dem Stadtrivalen FC Wels fusionieren.

Rabls Plan stößt allerdings auf wenig Gegenliebe. „Bei uns ist das kein Thema", sagt FC-Sektionsleiter Fritz Huber. Auch seine Vorstandskollegin Petra Müllner, die für die SPÖ im Landtag sitzt, bestätigt: „Von uns aus ist kein Interesse da." Rabls Vorstoß sorgt auch in den eigenen Reihen für Verwunderung. Juan Bohensky, sportlicher Leiter von WSC Hertha: „Ich bin in diese Sache überhaupt nicht involviert." Nun rudert der fußballbegeisterte FPÖ-Lokalpolitiker im KURIER-Gepräch zurück. „Das war nur eine Überlegung von mir. Bis zu einer Fusion ist es ein weiter Weg."